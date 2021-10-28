AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz." - ANKARA

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