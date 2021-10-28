AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadına dönük şiddet tüm kesimlerin ortak mücadelesidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Şebnem Şirin'in öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında, "Kadına Şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor" dedi.

Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet dileyen Çelik, "Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor. Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir" dedi.

Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözün mahkum edilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, "Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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