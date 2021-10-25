AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin iç işlerine ve egemenlik haklarına...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin iç işlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin iç işlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz. Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tırmanma yarışının birincisi AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim oldu, ortalık fena karıştı
AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın" çağrısına şok yanıt: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var