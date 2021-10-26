AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet