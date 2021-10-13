AK Parti Sözcüsü Çelik, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çelik, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara başkentimizdir ve bağımsızlık irademizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını rahmetle anıyoruz. Güzel Ankara'mızın başkent oluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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