AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'u eleştirdi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Acar, yazılı açıklamasında, Başkan Kurt'u, kadınlara yönelik söylemlerinde samimi olmadığını savunarak, söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığını iddia etti.

Kazım Kurt döneminde, Odunpazarı ilçesinin adının daha önce hiç olmadığı şekilde kötü olaylarla anıldığını öne süren Acar, şöyle devam etti:

"Özel kalem müdürü kendi bölgesindeki bir kadın muhtarı darp etmekten ceza aldı. Odunpazarı Belediyesindeki iki zabıtayı haklarındaki cinsel taciz suçlaması nedeni ile görevden uzaklaştırmak zorunda kaldı. Ekibinin, AK Partili kadın meclis üyemize karşı iftiraya varan sözlerini destekledi. Kazım Kurt ve ekibinin karnesine bakınca dehşete düşüyoruz. Kazım Kurt ve ekibinin karnesine bakınca bize şunu söylemek düşüyor; 'Siz kadın arkadaşlarımız için hiçbir şey yapmayın artık. Bu ilçe ve bu şehir daha fazlasını kaldıramaz."