AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN ÜLKEMİZDE KÜRT SORUNU YOKTUR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN ÜLKEMİZDE KÜRT SORUNU YOKTUR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta "Bugün ülkemizde bir Kürt sorunu yoktur, Kürt sorunu varmışçasına siyaset güden bir muhalefet sorunu vardır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta "Bugün ülkemizde bir Kürt sorunu yoktur, Kürt sorunu varmışçasına siyaset güden bir muhalefet sorunu vardır" dedi.

Şırnak'ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta başkanlığında sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Şahin, AK Parti'nin demokratik yürüyüşünü sekteye uğratmak isteyenlerin her fırsata saldırdığını belirterek, "Demokrasi yürüyüşümüzü sekteye uğratmak isteyenler her fırsatta birliğimizi, kardeşliğimizi hedef almaktadır. 7 yıl önce Diyarbakır'da tüm dünyanın gözleri önünde birliğimize kastedilmiştir. Yasin Börü ve arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökguz kurban eti dağıtırken hain terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından vahşice katledilmişlerdir. 6-8 Ekim olaylarının üzerinden yıllar geçse de vahşice şehit edilen Yasin ve arkadaşlarının görüntüleri hafızalarımızdaki tazeliğini korumaktadır. Terör örgütü militanlarını, aldıkları karar ile sokağa davet eden HDP, bugün CHP ve ortakları tarafından etrafı çevrelenmiş sözde bir masumiyet abidesi olarak durmaktadır. Katillerin sözcülerini bu denli koruyanları, kollayanları aziz milletimiz unutmayacaktır" dedi.

'EN BÜYÜK ZARARI PKK VE HDP VERİYOR'

Türkiye'nin Kürt sorunu olmadığını söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK ve taşeronu HDP'nin, Diyarbakır'da masum çocuklarımızı hedef alarak dağa kaçırması üzerine Hacire ananın feryadı, herkesi ayağa kaldırmıştır. Analar, babalar, aileler çocuklarını dağa kaçıran PKK ve siyasi ayağına karşı harekete geçmiş, HDP önünde eyleme başlamışlardır. Hamdolsun ailelerimizin kararlılığı meyvesini vermiş hem içeride hem de dışarıda sıkışan terör örgütünün elinden çocuklarımız kaçmaya, aileler evlatlarına kavuşmaya, örgütün insan kaynağı azalmaya başlamıştır. İşte tüm bunlar çerçevesinde Kürt kökenli vatandaşlarımıza en büyük zararı; PKK ve taşeronu HDP vermektedir. Bugün ülkemizde bir Kürt sorunu yoktur, Kürt sorunu varmışçasına siyaset güden bir muhalefet sorunu vardır. Terörle arasına mesafe koyamayan siyasi figürlerin bu ülkede demokrasi, hak, hukuk havariliğine soyunması ne kadar tezattır. Bugün Şırnak'ta, kararlı mücadelemiz neticesinde yeniden imar edilmiş, güvenlik sorununun olmadığı, insanların gönlünce yaşayabildiği, çocukların sokaklarda oynayabildiği, esnafımızın kepenklerini rahatça açabildiği bir şehir görüyoruz. Artık bölgemiz huzurla yaşanılan ve anılan bir bölge haline gelmiştir. Dünya, savaşlar ve dramlar ile boğuşurken üzerimize düşen ve insan olduğumuz için bize yüklenen görevlerimizin bilincinde olarak insanlığın umudu olmaya, mazlum, mağdur kim varsa yardımına koşmaya devam edeceğiz. Kimsesiz kalmış dünyada, insanlığın kimsesi olmak adına Allah bizlerin, devletimizin ve hükümetimizin yardımcısı olsun."

Toplantı daha sonra basına devam etti.

AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN ÜLKEMİZDE KÜRT SORUNU YOKTUR

AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN ÜLKEMİZDE KÜRT SORUNU YOKTUR

AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN ÜLKEMİZDE KÜRT SORUNU YOKTUR

AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN ÜLKEMİZDE KÜRT SORUNU YOKTUR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Emre Belözoğlu
Spor Marcao Kerem Aktürkoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK PARTİ'Lİ USTA: BUGÜN ÜLKEMİZDE KÜRT SORUNU YOKTUR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:45:27. #1.11#