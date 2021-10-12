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AK Parti'li Uslu, TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle kooperatiflerin şeffaflaştırılacağını söyledi

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
AK Parti'li Uslu, TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle kooperatiflerin şeffaflaştırılacağını söyledi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kooperatiflerin şeffaflaştırılacağını belirtti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kooperatiflerin şeffaflaştırılacağını belirtti.

Uslu, imza sahibi olduğu ve Tbmm Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülecek Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Kooperatifler Kanunu'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili hazırladıkları teklifin yarın komisyonda görüşüleceğini aktaran Uslu, kanunun 1969'da Türk Ticaret Kanunu'ndan ayrılarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. Türkiye'de 60 bin kooperatif bulunduğu, bu kooperatiflerin de yaklaşık 6 milyon üyesi olduğu bilgisini veren Uslu, "Kooperatifler Kanunu'nun ticari hayatın değişen kuralları çerçevesinde yeniden ele alınması, ekonomik hayatta daha profesyonel şekilde devam etmeleri, kooperatif yönetimlerinin şeffaflaştırılması amacıyla bu kanun teklifini hazırladık." dedi.

Ortaklarının çoğu kadınlardan veya engellilerden oluşan kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirileceğini bildiren Uslu, "Bu kooperatifler kuruluş aşamasında ve faaliyet döneminde ticaret müdürlüğüne ödedikleri tescil ve ilan ücretlerini ödemeyecekler. Ticaret odalarına kayıt ücreti, yıllık aidatlarını ve munzam aidatlarını ödemeyecekler." bilgisini verdi.

Yeni düzenleme ile kooperatiflerin de şeffaflaştırılacağını kaydeden Uslu, Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatif bilgi sistemi kurulacağını ifade etti. "İsteyen kooperatifler elektronik ortamda genel kurullarını yapabilecekler." diyen Uslu, kooperatiflerin kurumsallaşması, kültürünün yaygınlaşması amacıyla kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulunda bulunan üyeler için "kooperatifçilik eğitimi"nin zorunlu hale geleceğini anlattı.

Uslu, kooperatiflerde dış denetimin sadece finansal konularda yapılacağını belirtti.

Atay Uslu, dün hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Uçma'ya da Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti'li Uslu, TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle kooperatiflerin şeffaflaştırılacağını söyledi - Haberler
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