AK Parti'li Turan: Parlamenter sistem çalışması siyasi irtica faaliyeti

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6 siyasi partinin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmalarına ilişkin Tbmm'de yaptıkları toplantı ile ilgili, "Millet başkanlık sistemine 'evet' diyerek büyük bir destan yazdı. Halkın aldığı yetkiyi vermeyeceğinden dolayı bu çalışmalar siyasi irtica faaliyeti. Bu tür toplantılara beyhude bakıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 6 siyasi partinin TBMM'de 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışması kapsamında yaptıkları toplantıları değerlendirdi. Turan, siyasi partilerin bir araya gelmesinden mutlu olacaklarını belirterek, "Keşke tüm siyasi partiler bir araya gelse; ancak dünkü mesele tam bir siyasi irtica faaliyetidir. Millet sistem değişikliği yaparak, büyük oranda başkanlık sistemine 'evet' diyerek büyük bir destan yazdı. Sorunsuz sıkıntısız bir sistem değişikliğini hayata geçirdi. Dünyada bunun çok az örneği var. Çok siyasal çalkantılar olur, karışıklıklar olur ama böyle bir şey olmadan bu millet parlamenter sistemdeki ekonomik sorunlardan, siyasi krizlerden, yüzde 15 turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, 2-3 ayda bir değişen hükumetlerden, sık sık seçim olması görüntüsünden bıktığından dolayı, 'artık bunlar olmasın' dedi. '5 yılda bir seçim olsun, başkan seçilsin, 5 yılda bir hesap soralım' dedi. ve sistemi değiştirdi. Onun için halkın aldığı yetkiyi vermeyeceğinden dolayı yapılan bu çalışmalar siyasi bir irtica faaliyeti. Dünkü toplantı boş bir toplantı" dedi.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021