AK Parti'li Taşkın ve Durmuşoğlu, İsmet Uçma için taziyelerini iletti

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, dün vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için taziye dileklerini iletti.

Taşkın ve Durmuşoğlu, İsmet Uçma'nın vefatı dolayısıyla Meclis'te ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

Taşkın, Uçma'nın gerçek bir dava adamı, inançlı bir münevver ve siyasi hayata çok değerli katkılar sunan bir siyasetçi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dürüst, merhametli ve beyefendi kişiliğiyle daima hatırlanacak bir büyüğümüzdür. 1983 yılında editör olarak başladığı yayıncılık hayatında kurduğu yayınevleri, çıkardığı kitaplarla ülkesine, milletine, davasına hizmet eden; değerli eserlerin kültür dünyamıza mal olmasını sağlayan İsmet ağabeyimiz, yayıncılık sektöründe de müstesna bir yere sahipti. Merhum İsmet ağabeyimize Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Durmuşoğlu ise bilgi ve tecrübesiyle TBMM'de kendilerine öncülük yapan AK Parti'nin kurucularından İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "AK Parti'mizin, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun." dedi.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın ailelerine de başsağlığı dileyen Durmuşoğlu, "Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Necip milletimiz, her zaman kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanında yer almış, maddi ve manevi desteğini, hayır duasını hiçbir zaman eksik etmemiştir. Millet olarak zihnimizdeki tek senaryo, hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya devam etmektir. Rabbim, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı düşmanın şerrinden korusun." diye konuştu.