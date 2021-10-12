AK Parti'li Subaşı, 'siyasi cinayetler işleneceği' iddiasını değerlendirdi Açıklaması - Haberler
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AK Parti'li Subaşı, "siyasi cinayetler işleneceği" iddiasını değerlendirdi Açıklaması

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
AK Parti'li Subaşı,

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, siyasi cinayetler işleneceği iddiasını gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarla paylaşmaya davet etti.

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, siyasi cinayetler işleneceği iddiasını gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarla paylaşmaya davet etti.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "siyasi cinayetler" olacağı iddialarının gündeme getirildiğini belirterek, "Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz. 'Siyasi cinayetler' kelimesi ile birlikte Türkiye'yi yönetilemez ve kaos ortamında bir ülke olarak göstermek istemeleri herhalde 2023 seçimlerini kaybedecek olmalarından kaynaklı telaşın ürünüdür diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bu ifadelerin rastgele bir uyarı olmadığının altını çizen Subaşı, "Şimdiden kaybedeceklerini anladılar. 2023 seçimlerini, şüpheli bir seçim haline sokmak niyetlerinin yansımasıdır sarf ettikleri sözler." dedi.

Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların, terör örgütü ile açık gizli iş tutanların, "siyasi cinayet yalanından" medet umar hale gelmesini, milletin takdirine sunan Subaşı, "Bazı çevreler geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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