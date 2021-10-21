AK Parti'li Şeker: "Afet ve acil durumlarda müdahale ve iyileştirme çalışmaları başarılı yürütülüyor"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, son yıllarda Türkiye'de meydana gelen afet ve acil durumlarda müdahale ve iyileştirme çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, jeolojik olarak hareketli bir coğrafyada yer aldığı için Türkiye'nin sürekli afetlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Afetlerdeki can ve mal kaybının ana nedeninin plansızlık, denetimsizlik, proje ve uygulamadaki teknik hizmet eksikliği ile umursamazlıkla yapılan ruhsatlı ve kaçak yapılar olduğunu ifade eden Şeker, "Son yıllarda Türkiye'de meydana gelen afet ve acil durumlarda müdahale ve iyileştirme çalışmaları başarılı olarak yürütülmektedir." dedi.

Şeker, müdahale ve iyileştirmedeki başarının afet sonrası ortaya çıkan kayıpları ve riski azaltmada yeterli olmadığını dile getirerek, AK Parti iktidarının afetlere karşı güvenli, dayanıklı, dirençli, sürdürülebilir kentsel ve kırsal gelişmeye sahip olabilmek, can ve mal kaybını en aza indirmek için afet öncesi stratejiler, planlar, ve politikalar geliştirmeye başladığını ifade etti.

Başkan vekili olarak görev yaptığı, Depreme Karşı Alınabilecek Önemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin, Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunda da deprem risk ve zararlarını azaltma çalışmalarının önemi üzerinde durulduğunu aktaran Şeker, can kaybını en aza indirmek için afetlerin vatandaşların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın, iktidarın ve muhalefetin sürekli gündeminde olması gerektiğini vurguladı.