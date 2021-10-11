AK Parti'li Sabırlı karınca gibi çalışıyor

VAN (İHA) - AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, karınca misali ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahalle ve mezraları tek tek ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinliyor.

'9. Gezegen' olarak bilinen ve bir zamanlar yolları kar yağışından dolayı 6 ay kapalı olan Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki dönem yerel seçimleri kazanan AK Parti İlçe Başkanlığı, şimdiden 2023 seçimleri için çalışıyor. Seçildiği günden bu yana halkla iç içe olan ve yaşanan sorunlara çözüm üreten AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, karınca misali çalışmalarını sürdürüyor. Her hafta ayrı mahalle ve mezraları ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli dile getirdiği gibi halkın hizmetkarı olduklarını belirtti. Bir ferdi olmaktan gurur duyduğu AK Parti için durmadan çalışacaklarını ifade eden Sabırlı, "Gidilmedik mahalle ve mezra, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. İlçe teşkilatımla beraber son bir ay içerisinde her mahalle ve mezrayı iki defa ziyaret ettim. Bizi bağrına basan halkımıza Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek talep ve önerilerini dinliyoruz. Halkımızın yaşamış oldukları sorunlara anında müdahale ederek, gerekli desteği veriyoruz. Biz bu halka hizmetkar olmaya talip olduk. Hizmetkarlığımızı en iyi şekilde bu kadirşinas halkımız için yapmaya kararlıyız. Hizmetin en iyisini halk eden halkımız için durmak yok yola devam diyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN