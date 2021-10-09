AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, birçok büyükşehirde aradan 3 sene geçmesine rağmen CHP'nin taş üstüne taş koymadığını söyledi.

Özhaseki, Talas Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, şehirlerin taştan, topraktan ibaret olmadığını, yaşadığını, onların da çocuklar gibi ihtimam beklediğini belirtti.

Kentlerin geleceğinin o ülkenin yöneticileri ile doğru orantılı olduğunu ve yöneticilerin ufuklarının çok önem taşıdığını dile getiren Özhaseki, iller arasında rekabet bulunduğunu ve zamanın ruhuna uyanların ayakta kaldığını ifade etti.

Özhaseki, birçok büyükşehirde aradan 3 sene geçmesine rağmen CHP'nin taş üstüne taş koymadığını ancak algıyı idare ettiklerini söyledi.

İstanbul ve Ankara'yı yakından izlediğini, şimdiye kadar gördüğü hizmetin birkaç tane heykel açılışı olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Geçenlerde Adana'da tek katlı küçücük bir kreşin temelini atmak için dizilmişler, 9 tane büyükşehir belediye başkanı, milletvekili, süphanallah boncuğu gibi. Çünkü bilmiyorlar, hizmet tarafından niyetleri de yok. Ayrı bir şey var orada ama algıyı idare ediyorlar. Hizmet tarafından bir şey yok, bir dertleri yok. Eser bırakmak diye bir dertleri yok. Türkiye'nin geleceği diye bir dertleri yok ama şimdi algı operasyonları çekiliyor. Bu algı nedir ya? Doğru yaparsanız, hakkıyla yaparsanız 'eyvallah' güzel bir şey, değilse Allah hiçbirimize yaklaştırmasın. Hiçbir belediyemiz yapmasın. Olmayanı olmuş gibi göstermek, var olmayanı varmış gibi göstermek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, dürüst olmayan ahlaksızları dürüstmüş gibi göstermek, algı dediğiniz böyle bir şey. Bizden uzak olsun. Zamanımızda böyle bir şey başladı. Hiç hizmet edilmediği halde hizmet varmış gibi, acayip şeyler yapılıyor gibi, her şey güzel oluyor gibi bir hava."

İstanbul'da belediyenin 13 bin kişiyi işten attığını, sonrasında 40 bin kişiyi işe aldığını dile getiren Özhaseki, "Hizmet yapmadıkları halde nasıl oluyor da 40 bin kişi alıyorlar, el insaf." dedi.

Özhaseki, belediye başkanlarından iyi niyetli, işini severek ve çok çalışarak vatandaşlara hizmet etmelerini istedi.

"Evlerimizi en şiddetli deprem olacak şekilde hazırlamalıyız"

Kocasinan Belediyesince düzenlenen ve Yunusemre Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşümle ilgili programa da katılan Özhaseki, deprem konusunda belediyelerin vatandaşlarla bir araya gelerek bir anlayış içinde Kayseri'de olduğu gibi tüm Türkiye'de bir an önce kentsel dönüşüme adım atmaları gerektiğini vurguladı.

Adım atılmazsa depreme hazırlık yapmamış olacaklarına dikkati çeken Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer başka ülkelerde deprem olduğunda insanlar yataklarında sağdan sola dönüyorlarsa bizde de deprem olduğunda herkes kendisini balkondan atıyorsa bir sorun vardır orada. Biz depreme uygun hareket etmeliyiz. Cenabıhakk'ın koyduğu kurallar var. Bu kurallar işliyor, biz bunu anlayıp buna uygun davranmalıyız. Bu ülke deprem ülkesi, deprem kuşağı üzerinde. Evlerimizi en şiddetli deprem olacak şekilde hazırlamalıyız. Bir taraftan da yenilemeliyiz evlerimizi. Belediyelerimiz de her türlü imkanı sunuyor. Onlara da yardımcı olup, anlaşıp bir an önce işlerimize başlamalıyız."