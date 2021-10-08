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AK Parti'li Kaçar Ankara'da bakanlarla görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Kaçar Ankara'da bakanlarla görüştü

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Ankara'ya giderek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Selendi ilçesindeki projelerle ilgili destek istedi.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Ankara'ya giderek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Selendi ilçesindeki projelerle ilgili destek istedi.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Selendi heyeti ile birlikte Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile temaslarda bulundu. İlk olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret eden Başkan Kaçar, Selendi barajının yapım ihalesinin bir an önce çıkarılması için desteklerini istedi. Yenice ve Tepeeynihan sulama göletlerinin yapım ihalesine çıkması için görüş belirten Başkan Kaçar, Pınarlar sulama göletinin yapılması, 1 milyon TL değerindeki aşılı Antep fıstığı projesi için gerekli bütçenin çıkarılmasını talep etti. Öte yandan Başkan Kaçar, arpa ve buğday hasat dönemindeki biçer döver fiyatlarının yüksekliğinden dolayı ziraat odasının ve Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 ortaklığı ile biçer döver alımı ile Yelimera Kanyonunun tabiat anıtı olarak tescillenmesi projesinin hayata geçirilmesini ve ödenek ayrılmasını istedi.

Başkan Kaçar'ın taleplerini dinleyen Bakan Pakdemirli, her birinin yapılması için talimat verdi.

Bakan Pakdemirli ziyareti sonrası Başkan Kaçar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Selendi'ye kazandırılan yeni model çöp toplama aracı ve 400 litrelik 150 adet çöp konteyneri için teşekkür eden Başkan Kaçar, Karataşterziler ve Rahmanlar mahallelerine düğün salonu taleplerini iletti.

Taleplere olumlu yanıt veren Bakan Kurum, yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını bildirdi. - MANİSA

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