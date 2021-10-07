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AK Parti'li Gökcan, Muğla'daki yurt açılışının geciktirilmesini eleştirdi

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
AK Parti'li Gökcan, Muğla'daki yurt açılışının geciktirilmesini eleştirdi

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "iş yapmayıp sadece eleştiren CHP zihniyeti"nin Muğla'daki Turgut Reis Öğrenci Yurdu'nun açılışını geciktirdiğini söyledi.

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "iş yapmayıp sadece eleştiren CHP zihniyeti"nin Muğla'daki Turgut Reis Öğrenci Yurdu'nun açılışını geciktirdiğini söyledi.

Gökcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Muğla'da açılışı bugün yapılan Turgut Reis Öğrenci Yurdu'na, 2024 öğrencinin yerleştirileceğini belirterek "İş yapmayıp sadece eleştiren CHP zihniyeti bu yurdun açılışını geciktirdi. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi işi olan su ve kanalizasyon yatırımını yapmadı. Yaklaşık 6 milyon lira kaynak kullandık. Su ve kanalizasyon sorununu çözdük." ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in yurdun su ve kanalizasyon sorununa ilişkin açıklamalarını eleştiren Gökcan, Muğla'ya eğitim alanında yapılan yatırımları anlattı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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