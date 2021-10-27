AK Parti'li Durmuşoğlu, Irak ve Suriye tezkeresi için "hayır" oyu veren partileri eleştirdi Açıklaması

OSMANİYE (AA) - AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresinin uzatılmasına "hayır" oyu veren siyasi partileri eleştirerek, "Bazı muhalefet partilerinin, dün Genel Kurul'da oylanan tezkereye 'hayır' oyu vermesi, terörle mücadelede ortaya konulan irade beyanının süresini tartışma konusu yapması, başlı başına bir savrulmadır." dedi.

Durmuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında sözlerine, Kuzey Irak'ta patlama sonucu şehit düşen hemşehrisi Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyerek başladı.

Milletin, her zaman kahraman ordunun ve güvenlik güçlerinin yanında yer aldığını, maddi ve manevi desteğiyle hayır duasını hiçbir zaman eksik etmediğini dile getiren Durmuşoğlu, hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmanın, milletin zihnindeki tek senaryo olduğunu söyledi.

Durmuşoğlu, "Bazı muhalefet partilerinin, dün Genel Kurul'da oylanan tezkereye 'hayır' oyu vermesi, terörle mücadelede ortaya konulan irade beyanının süresini tartışma konusu yapması, başlı başına bir savrulmadır. Her ne olursa olsun Türkiye, terörle mücadelesini eksiksiz ve en güçlü şekilde sürdürecek, terör örgütlerine göz açtırmayacaktır. Bu iradeyi savunmak, milletimizi, ülkemizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi savunmaktır. Rabb'im vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı, düşmanın şerrinden korusun, kahraman ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Osmaniye'nin il oluşunun 25. yıl dönümünü kutlayan, bu bağlamda ilde devam eden ve hizmete sunulan projeler ile tarihi ve kültürel zenginlikler hakkında bilgi veren Durmuşoğlu, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yıl dönümü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Mücahit Durmuşoğlu, başta Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal kahramanlarını şükran ve minnetle andı.

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