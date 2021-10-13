AK Parti'li Dağ'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Dağ'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Dağ'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadaki dezenformasyonla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda düzenlemenin Meclis'te yasalaşması için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadaki dezenformasyonla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda düzenlemenin Meclis'te yasalaşması için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

AK Parti'li Dağ, parti genel merkezinde, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) heyeti ile görüştü. AYD Başkanı Sinan Burhan, sosyal medya ve internet sitelerine ilişkin düzenleme önerisini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a sundu. Dağ, görüşmede, sosyal medya ve internetteki dezenformasyona ilişkin sahadan çok ciddi talepler geldiğini, düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konuda çalışma yürütüldüğünü belirtti. AK Parti'li Dağ, dezenformasyon konusunun, Türkiye'nin bir sorunu olduğunu, AYD tarafından sunulan raporun bu konuya katkı sağlayacağını ve düzenlemenin Meclis'te yasalaşması için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (1)

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (1)

 AK Parti kendilerini yüzde 31 gösteren anketi yalanladı, şirketin sahibi çok sert çıktı

AK Parti kendilerini yüzde 31 gösteren anketi yalanladı, şirketin sahibi çok sert çıktı

 AK Parti'den 'Siyasi cinayetler konusunda kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Ahlaki olmayan bir tavır

AK Parti'den "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Ahlaki olmayan bir tavır
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Burak Sergen Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Şenol Güneş Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti'li Dağ'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:24:08. #1.12#