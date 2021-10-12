AK Parti'li Çilez: 'Güçlendirilmiş parlamenter sistemi süslü kelime olarak ortaya atıyorlar' - Haberler
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AK Parti'li Çilez: "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi süslü kelime olarak ortaya atıyorlar"

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
AK Parti'li Çilez:

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "güçlendirilmiş parlamenter sisteme" dair hiçbir somut verinin ortaya konulamadığını ifade ederek, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi süslü bir kelime olarak ortaya atıyorlar.

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "güçlendirilmiş parlamenter sisteme" dair hiçbir somut verinin ortaya konulamadığını ifade ederek, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi süslü bir kelime olarak ortaya atıyorlar." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve Fırat Kalkanı Bölgesi'nde şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olduğuyla ilgili halen bir ses seda olmadığını söyleyen Çilez, bu sistemin millete bir umut gibi sunulduğunu ve tüm problemlerin çözüleceğinin ifade edildiğini aktardı.

Çilez, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair hiçbir somut veri ortaya konulamadı çünkü ajandalarında böyle bir şey yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi süslü bir kelime olarak ortaya atıyorlar. Parlamenter sistemi nasıl güçlendireceksiniz? Nasıl tedbirler alacaksınız? Bunları net çalışmalarla ortaya koymanız gerekiyor. Net ifadeler ortaya koyamadığınız zaman bunun bir anlamı olmuyor. Halkımızın böyle bir gündemi yok. Bunların gündemiyle halkımızın gündemi farklı. Leyleğin ömrü laklakla geçer." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
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