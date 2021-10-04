AK Parti'li Çilez:

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında koltuk kavgalarının başladığını belirtti.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, güçlenerek büyümeyi sürdüren Türkiye'nin, tüm dünyada adaletin tesis edilmesi noktasında öncü rol oynayacağını, bunun emarelerinin hep birlikte görüldüğünü söyledi.

Libya'dan balkanlara, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar Türkiye'nin bölgede oyun kurucu bir güç olarak görüldüğünü anlatan Çilez, "Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destekten tutun, Libya'da aldığımız rol, Kıbrıs'ın haklarının savunulmasından tutun, Suriye ve Irak'taki politikalarımız, aslında insanlığın unutulmadığını, insani değerlerin tekrar öne çıkması gerektiğini gösteren onurlu dış politikamızın eseridir." dedi.

Muhalefet partilerinin yaklaşık üç buçuk yıldır "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" şeklinde ağızlarına pelesenk ettiği bir olgunun bulunduğunu belirten Çilez, bu olguyu ortaya atanların muhtemelen ne anlatmak istediklerini kendilerinin de bilmediğini söyledi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem olgusunun, Türkiye'yi yeniden o eski karanlık günlerine götürme amacı taşıdığını aktaran Çilez, şöyle konuştu:

"Sistem tartışması Türkiye'de artık geride kalmasına rağmen muhalefet partileri bu tartışmalarla aslında kendilerine bir alan açmaya çalışıyor. Bu ülke parlamenter demokrasiyi biliyor, şimdi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yaşıyor. Muhalefet partileri aslında doğruyu itiraf ediyorlar. Demek ki parlamenter demokrasi sıkıntılıydı ki biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirdik. Onların Güçlendirilmiş Parlamenter Demokrasi itirafları aslında eski sistemin sıkıntılı olduğunun, bir revizyona ihtiyacının bulunduğunun itirafıdır. Milletimizin siyasi çalkantılarla geçirecek bir vakti yoktur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adı altında koltuk kavgaları başladı. Birisi 'Ben başbakan olacağım' diyor, diğeri 'ben Cumhurbaşkanı' olacağım diyor. Siz neyin hesabını yapıyorsunuz? Bu hesaplar milletimizden döner."