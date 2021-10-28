AK Parti'li Çelik'ten, tezkerede 'hayır' oyu kullanan CHP ve HDP'ye tepki (2)

'YABANCI SİLAHLI KUVVETLER MESELESİ EVET DEDİKLERİ TEZKERELERDE DE VARDI'

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, CHP'nin Tezkere konusundaki 'yabancı asker' iddiasına ilişkin, "Bu yabancı silahlı kuvvetler meselesini çok dile getiriyorlar. Bundan önce 'evet' dedikleri tezkerelerde de vardı bu. ya daha önce 'evet' derken tezkereleri okumadılar, sanki yeni bir maddeymiş gibi algılıyorlar ya da bilinmeyen ama herkesin bildiği bir ittifak içerisinde bir tutum değiştirdiler" açıklamasında bulundu.

"Buradaki çifte standart şudur; yargı ve temel haklar konusunda AB'nin eleştirileri nerede konuşulacak? Türkiye bir aday ülkedir, AB'nin de konuda eleştirileri var. Yapılacak şey, yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik konularını içeren 23 ve 24'üncü fasılların açılmasıdır. Fakat AB bir yandan eleştiri getiriyor, bir yandan da 23 ve 24'üncü fasılları açmıyor. Fasıl açmak için ön şart olmaz. Müzakereye yanaşmıyorsunuz. O zaman yaptığınız şey bir değerlendirme, bir analiz, bir eleştiri olmuyor. Bu konuları Türkiye'ye karşı negatif koz olarak kullandığınız ortaya çıkıyor."

Caner ÜNVER- Oğuzhan DEMİR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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