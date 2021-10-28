AK Parti'li Çelik'ten, tezkerede 'hayır' oyu kullanan CHP ve HDP'ye tepki

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak ve Suriye tezkeresine CHP grubundan gelen 'hayır' oyuna ilişkin, " Türkiye'nin terörle mücadelesini bir savaş olarak niteleyip Türkiye'yle terör örgütlerini eşit tutan bir zihniyet ve bu zihniyetle eşit giden bir parti ile CHP aynı hizaya gelmiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Çelik, Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin olayıyla ilgili, "Bu canilerin içinde bulundukları kültürel ortam, onları teşvik eden çeşitli kodlar, eğitimden sivil toplum çalışmalarına kadar birçok alanda güçlü bir çalışma gösterilmesi gerektiğini bir kere daha gösteriyor" dedi.

"DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu içinde karadan DEAŞ'la mücadele eden yegane ülkeyiz ve en çok zayiatı vermiş ülkeyiz. Dolayısıyla 'DEAŞ'la mücadele ediyor' diye PKK'nın devamı YPG/PYD'ye destek verenlerin söylediklerinin aslında ne kadar desteksiz olduğu da bu tabloda görülmektedir. Ama maalesef geçmişte 'PYD/YPG, Türkiye'ye niye saldırsın ki' diyenler, bugün tezkereye 'hayır' oyu vermiştir. Bu ibretlik bir durumdur. Daha önce tezkereye oy verirken 'askerimizi orada savunmasız bırakamayız, o yüzden tezkereye evet vereceğiz' diyorlardı. Bu sefer tezkereye hayır oyu vermek gibisinden maalesef bir savrulmayı yaşamışlardır. Halbuki Silahlı Kuvvetler'in orada var olmaya devam etmesi elzemdir. Bir takım terör örgütleri adına fiili oluşumlar kurulmasına dönük denklemleri görüyoruz. Burada ortaya koyulan iradeye Türkiye'nin güvenliği açısından herkesin destek vermesi gerekirdi. Ama enteresan bir tablo ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelesini bir savaş olarak niteleyip Türkiye'yle terör örgütlerini eşit tutan bir zihniyet ve bu zihniyetle eşit giden bir parti ile CHP aynı hizaya gelmiştir. Teröre destek verenler PKK'yı terör örgütü saymayanlar, CHP'ye ve içinde bulundukları ittifak üyelerine mesaj göndererek 'tezkereye hayır oyu verin' dedikten sonra CHP'den 'hayır' oyu geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse geçmiş zamanlarda CHP birçok konuda anlaşmazlığımız olsa bile Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda, milli güvenliği konusunda çok yüksek hassasiyet üretirdi. Meclis'te yapılan konuşmalarda sınır güvenliğimizin sağlanması, milli güvenliğimizin korunması, Irak ve Suriye tarafından gelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi konusunda CHP'den arkadaşlarımız, dikkate alınması gereken analizler ortaya koyardı. Bu terörle mücadeleye destek verirlerdi. Ortaya çıkan tablo CHP'nin tarihi açısından da bir kırılmadır."

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet