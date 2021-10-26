AK Parti'li Çelik: 'Hayır' oyu vermek milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye tezkeresine ilişkin, "Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve 'hayır' oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ile Suriye'deki görev süresini 2 yıl uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, Tezkere'nin Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu belirterek, "Bu irade beyanı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder. Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

"Mesele açıktır; birileri Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsızdır. Bunu açıkça söyleyemeyenler, terörle mücadele kararlılığının süresini tartışma konusu yapmaktadır. Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası iş birliğini desteklemesi anlamına gelen ve son zamanlarda DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyonun üyesi olmamızı anlatan maddelerin yeni bir şey gibi tartışma konusu yapılması, başka niyetleri ve ittifakları örtmek içindir. Her ne olursa olsun Türkiye terörle mücadelesini eksiksiz ve en güçlü şekilde sürdürecek, terör örgütlerine göz açtırmayacaktır. Bu iradeyi savunmak milletimizi, ülkemizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi savunmaktır."