AK Parti'li Çakır'dan, Vergi Usul Kanunu Teklifi için 'esnaf dostu' değerlendirmesi - Haberler
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AK Parti'li Çakır'dan, Vergi Usul Kanunu Teklifi için "esnaf dostu" değerlendirmesi

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
AK Parti'li Çakır'dan, Vergi Usul Kanunu Teklifi için

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin "esnaf dostu" olduğunu söyledi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin "esnaf dostu" olduğunu söyledi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti ailesine başsağlığı diledi.

İmam Hatipli bir milletvekili olarak İmam Hatipliler Haftası'nı tebrik ettiğini dile getiren Çakır, "28 Şubat döneminde birçoğunun kapısına kilit vurulan, orta bölümleri kapatılan, öğrenci sayısı 60 bine kadar düşen imam hatip okulları, bugün 600 bini aşkın öğrenci sayısı, 1700'e yaklaşan okul sayısı ile ülkemizin en kaliteli eğitim kurumlarından birisi oldu." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü belirten Çakır, "Bu kanun teklifi ile yapılması öngörülen bazı düzenlemelerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın, sanatkarlarımızın, çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kanun teklifinin her şeyden önce "esnaf dostu" bir özellik gösterdiğini kaydeden Çakır, "Yıllık cirosu 240 bin liranın altındaki basit usulde defter tutan esnafımız gelir vergisinden muaf olacak ve gelir vergisi beyannamesi vermeyecek. Erzincan'ımızda 2 bin 900 civarında, ülkemizde ise yaklaşık 850 bin civarında esnafımız, bu imkandan yararlanacak." dedi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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