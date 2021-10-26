AK Parti'li Aydemir: "Yaptığımız bu üretken bütçeleri hazmedemiyorlar"

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 2022 yılının hayatın her sahasına yapılacak yatırımlarla geçeceğini belirterek, "Yaptığımız bu üretken bütçeleri hazmedemiyorlar." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandığını, muhalefetin ezberden başka somut hiçbir şey ortaya koyamadığını ileri sürdü.

İktidar partisi olarak muhalefetten görüşmelere katkı sunmasını beklediklerini ifade eden Aydemir, sekizinci kez bütçe görüşmelerine katıldığını belirtti. Aydemir, "Muhalefet, katıldığım ilk bütçe görüşmelerinde ne söylemişse bugün de aynı şeyleri zikrediyor. 'Öldük, bittik, yok olduk' teranesi." diye konuştu.

Muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçiyle ilgili tavır ortaya koyduğunda da "Mahvolduk, yok olduk, bittik.", "Bu ülkelerle ticaretimiz var. Ne olacak?" dediğini dile getiren Aydemir, şunları söyledi:

"Her türlü gurur, iffet, izzet onlar için bir şey ifade etmiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin asaletinin gereğini yerine getirince 'Biz herhalde mahvolacağız' gibi bir yaklaşım ortaya koydular. Sonrasında başta ABD olmak üzere 10 büyükelçinin tamamı özür diledi. Biz böylesine büyük bir milletiz, liderimiz de bu büyük milletin kıvamına uygun bir liderlik ortaya koyuyor ama bunlar yapılanları bir türlü kavrayamıyorlar. Çünkü kendilerini tarif edilebilir halden uzak tutmuşlar. Bu yönde siyaset yapanlar, bizim yaptığımız bu üretken bütçeleri hazmedemiyorlar. 2022 yılı pandemiye rağmen çok özel bir zemin olacak, hayatın her sahasına yapacağımız yatırımlar olacak. Milletimiz bu halden memnun. Cumhurbaşkanımızla beraber açılan çığırın huzur üzerine olduğunu gördüler. Bizim gayretimiz de sürgit devam edecektir."

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