AK Parti'li Aydemir, 'Tarım Kredi' gibi marketlere ihtiyaç olduğunu söyledi - Haberler
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AK Parti"li Aydemir, "Tarım Kredi" gibi marketlere ihtiyaç olduğunu söyledi

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
AK Parti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine ilişkin, "Hakiki fiyatlar ortaya çıksın diye bu neviden marketlere ihtiyaç var. Millet, fırsatçılardan rahatsız." dedi.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine ilişkin, "Hakiki fiyatlar ortaya çıksın diye bu neviden marketlere ihtiyaç var. Millet, fırsatçılardan rahatsız." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, ihracatta aylık bazda "Cumhuriyet tarihinde ilk kez aylık 20 milyar dolar eşiğinin aşıldığı" açıklamasının, geleceğe dair ümitvar olunması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bu rakamın, üretim, yatırım ve istihdam demek olduğunu belirten Aydemir, "AK Parti olarak sadece ülkemizi kalkındırma hedefine kilitlenmiş bir kadroyuz." diye konuştu.

Aydemir, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşanan elektrik arızasının tamirine giden iki işçinin PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olduğunu anımsatarak, "Gencecik insanları, bomba ile katlettiler, özel bir firmada elektrik işçisi olarak çalışıyor bunlar. Kürdün sorunu PKK." ifadelerini kullandı.

Bugün açıklanan enflasyon rakamları ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydemir, şunları kaydetti:

"Dünyadaki gelişmelere dönük ortaya çıkan birtakım menfi hadiseler var. Ancak ara yerde faydacı bir kesim, bu halden istifade etmeye çalışan fırsatçılar var. Bunlara mani olabilmek için, hakiki fiyatlar ortaya çıksın diye bu neviden marketlere ihtiyaç var. Millet, fırsatçılardan rahatsız. Enflasyon rakamlarına bunlar yansıyor. Böyle olunca, sahici rakamlar ortaya çıksın diye mutlaka bu neviden ilave tedbirler koymak lazım, bunlar da yapılıyor. İnşallah yakın zamanda sahici rakamlarla beraber millet çok daha rahat edecek."

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti'li Aydemir, 'Tarım Kredi' gibi marketlere ihtiyaç olduğunu söyledi - Haberler
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