AK Parti'li Aydemir: 'Gelecek dönem çok daha güzel gelişmelere gebe' - Haberler
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AK Parti'li Aydemir: "Gelecek dönem çok daha güzel gelişmelere gebe"

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
AK Parti'li Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gelecek dönemin çok daha özel ve güzel gelişmelere gebe olduğunu söyledi.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gelecek dönemin çok daha özel ve güzel gelişmelere gebe olduğunu söyledi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, yerel gazetelerin ilanlarını ilgilendiren bir madde olduğunu anımsattı. Bu maddenin Cumhur İttifakı'nın verdiği önergeyle değiştirildiğini ve yerel gazetelerin ilanlarının kesilmesinin söz konusu olmayacağını belirten Aydemir, "Biz hakikatin üstünü açan her gazeteciye saygı duyduk. Bizden önce gazetecilere kan kusturduklarını biliyoruz. Yerel gazeteler bizim için can simididir. Onların yaşaması için ne lazım gerekiyorsa yaptık ve yapacağız." diye konuştu.

Çiftçilere dönük teşviklerden alınan verginin artık alınmayacağını ve şimdiye kadar kesilen paraların da iade edileceğini dile getiren Aydemir, bunun tüm Türkiye'deki çiftçilerde memnuniyet yarattığını söyledi.

AK Parti kadrolarının hep milletin içinde olduğunu vurgulayan Aydemir, gelecek dönemin çok daha özel ve güzel gelişmelere gebe olduğunu kaydetti.

Aydemir, bir soru üzerine, bir partinin genel başkanı olmanın Cumhurbaşkanı adayı iddiasını ortaya koymak anlamına geleceğini belirterek "Muhalefet halen bir aday ifade edemiyorsa bunların bu ülkeyi yönetmeye becerileri yok demektir, buna layık değiller, liyakatleri yok. Genel başkanlarından sıkılıp utanıyorlar, ismini açıklamaktan imtina ediyorlar. Sadece ve sadece Cumhur İttifakı, AK Parti umuttur." dedi.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
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