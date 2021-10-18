AK Parti'li Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sözlerine yönelik, "Bir korku imparatorluğu oluşturulmak isteniyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratları, memurları tehdit eden ifadeleri olduğunu, siyasetin, bu nedenle nitelik kaybettiğini söyledi.

Siyasetçinin, diline dikkat etmesi, bulunduğu zemini bilmesi gerektiğini dile getiren Aydemir, "Demokrasi zemininde demokrasi ile taban tabana zıt düşen ifadeler kullanmak bir partinin genel başkanına yakışır mı?" diye sordu.

Devlet memurlarının, hukukun çizdiği çizgiye göre hareket ettiğini belirten Aydemir, "Devlet memurlarını tehdit ederek nereye varmak istiyorsunuz? Bir korku imparatorluğu oluşturulmak isteniyor. Önce 'siyasi cinayetler'den bahsediyorsunuz, toplumu endişeye sevk ediyorsunuz. Yetmiyor, daha mikro düzeye iniyorsunuz; bürokratları, memurları tehdit ediyorsunuz. Sebep şu; nitelik, program, plan, toplumun önüne koyabilecekleri bir vizyon yok. Bunların zihinlerinde demokrasi diye bir şey yeşermemiş." ifadelerini kullandı.