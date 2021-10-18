AK Parti'li Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
AK Parti'li Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sözlerine yönelik, "Bir korku imparatorluğu oluşturulmak isteniyor.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sözlerine yönelik, "Bir korku imparatorluğu oluşturulmak isteniyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratları, memurları tehdit eden ifadeleri olduğunu, siyasetin, bu nedenle nitelik kaybettiğini söyledi.

Siyasetçinin, diline dikkat etmesi, bulunduğu zemini bilmesi gerektiğini dile getiren Aydemir, "Demokrasi zemininde demokrasi ile taban tabana zıt düşen ifadeler kullanmak bir partinin genel başkanına yakışır mı?" diye sordu.

Devlet memurlarının, hukukun çizdiği çizgiye göre hareket ettiğini belirten Aydemir, "Devlet memurlarını tehdit ederek nereye varmak istiyorsunuz? Bir korku imparatorluğu oluşturulmak isteniyor. Önce 'siyasi cinayetler'den bahsediyorsunuz, toplumu endişeye sevk ediyorsunuz. Yetmiyor, daha mikro düzeye iniyorsunuz; bürokratları, memurları tehdit ediyorsunuz. Sebep şu; nitelik, program, plan, toplumun önüne koyabilecekleri bir vizyon yok. Bunların zihinlerinde demokrasi diye bir şey yeşermemiş." ifadelerini kullandı.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bürokrat' açıklamasına tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum

 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Özdemir Bayraktar açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Özdemir Bayraktar açıklaması

 Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına AK Parti'den cevap: Yassıada zihniyetidir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title