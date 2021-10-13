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AK Parti'li Aydemir: "Darbe girişiminde ülkemizin kodlarını bozdular"

AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
AK Parti'li Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, FETÖ darbe girişimi ile Türkiye'nin kodlarının bozulduğunu söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, FETÖ darbe girişimi ile Türkiye'nin kodlarının bozulduğunu söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalif siyasetin, düzeni bozmak üzerine bir yol izlediğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılının Mart ayında "AKP iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler yapabilecek pozisyonda.", geçen günlerde de "Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan, iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir." dediğini ifade eden Aydemir, şunları söyledi:

"2016 yılında bunları terennüm ettikten sonra birkaç ay içerisinde FETÖ imansız yapılanması bu milletin başına bombaları boca etti mi, etmedi mi? Şu Meclis'i, milletin tecelligahını bombaladı mı, bombalamadı mı? 250 insanımızın kanına girdi mi, girmedi mi? Milletçe gazi olduk mu, olmadık mı? Mart ayında siyasi cinayetten bahsediyorsunuz, temmuz ayında bize yönelen, millete yönelen bombalamalar, ihtilal girişimleri oluyor. Geldiğimiz noktada aynı şeyleri dillendirirseniz hepimizin tedirgin olması lazım, hepimizin çok dikkatli olması lazım. Darbe girişiminde ülkemizin kodlarını bozdular. Herkes çok dikkatli olmak zorunda. Tabii ki Cumhuriyet savcılarımız da bu işleri soruşturmalı ve ardında ne var onlara bakmalılar."

Aydemir, AK Parti olarak milletin çok daha müreffeh şartlarda yaşaması için gayret gösterdiklerini, bunun için politikalar geliştirdiklerini, buna göre siyasi aktörlerin sahada çalıştıklarını ifade etti.

Muhalefet partilerinin, "Daha iyisini yaparız." iddiasını dillendirmelerini ve buna dönük belgeleri ortaya koymalarını beklediklerini anlatan Aydemir, "Milletimiz bunları değerlendirir. Ama siz faullü yaklaşımlarla siyaset yaparsanız ardından bir zillet hali ortaya çıkıyor. Zillet, politika üretmemek, bu neviden cinayetlerden bahsetmek gibi kehanetler ortaya koymaktır. Bu tür söylemler milleti rahatsız etmektedir. Millet ittifakının şeriklerinin tamamı şu günlerde bu dili kullanıyorlar. Bu dil tüm milleti üzüyor, tedirgin ediyor, rahatsız ediyor. Varsa bildikleriniz çıkın, mertçe paylaşın. Bu tür dillendirmelerle neden insanları rahatsız ediyorsunuz." diye konuştu.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri
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