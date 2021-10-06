AK Parti'li Aydemir, 6-7 Ekim olaylarına neden olanları kınadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Aydemir, 6-7 Ekim olaylarına neden olanları kınadı

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
AK Parti'li Aydemir, 6-7 Ekim olaylarına neden olanları kınadı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 6-7 Ekim olaylarına sebep olanları, ölümlerden sorumluları kınadığını söyledi.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 6-7 Ekim olaylarına sebep olanları, ölümlerden sorumluları kınadığını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 yıl önce 6-7 Ekim olaylarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Bu olayların baş müsebbibinin Selahattin Demirtaş olduğunu ifade eden Aydemir, "Şimdi siyasette kendilerine yol bulmak isteyenler, bu katliamın sorumlularına, suçlarını örtecek şekilde bir masumiyet kılıfı geçirecek yaklaşımlar sergiliyorlar. Bu millet vicdanında yara açıyor." dedi.

Katliam düzeyine varan, onlarca kişinin kanında payı bulunanları masum göstermenin "vicdansızlık" olduğunu dile getiren Aydemir, "Bugün orada hayatlarını kaybeden canlarımızı anmamız gerekirken başka şeyler yapılmaya çalışılıyor. 6-7 Ekim olaylarına kim sebep olmuşsa, ölümlerden kim mesulse onları bir daha kınıyorum. O günü masumiyet kılıfına sokmaya çalışanları bin defa kınıyorum. İttifak yara almasın, daha da yeşersin diye katillere methiyeler düzeceksiniz. Bunu telin ediyorum, ayıptır." değerlendirmesini yaptı.

Aydemir, 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

 Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

 Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Kubilay Aka Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Kim Min-jae Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti'li Aydemir, 6-7 Ekim olaylarına neden olanları kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:24:28. #1.17#