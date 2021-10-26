AK Parti'li Altınkaynak: "Biz örgüt değil teşkilatız, tutumumuz her zaman hukuktan yana olur"

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, Odunpazarı Belediyesini her eleştirdiklerinde yakışıksız tepkiler aldıklarını bildirdi.

Altınkaynak, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinin özellikle Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılan ve 2021 yılı denetim raporlarında bulunup, belediyenin resmi sitesinde de yayınlanan ödemelerle ilgili eleştirilere yakışıksız tepkiler aldıklarını savundu.

Kamu kaynaklarının nasıl bu şekilde kullanılabildiğini açıklamak ya da sadece susmak yerine, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Kadın Meclis Üyesi olan arkadaşlarını şahsını hedef alan, yakışıksız hitaplarla karşılaştıklarını belirten Altınkaynak, şunları kaydetti:

"Sonrasında meclis üyelerimize ve il yöneticilerimize muhatabının kendileri olamayacağı, soru olduğu iddia edilen aynı cümleler ile mesajlar atıldı. Yargıya başvurmak, suçla karşılaşıldığında, takınılacak en doğru tutumdur. Bir kimseye aynı kişi tarafından aynı akşam 250 kez mesaj atıldığında şikayetçi olması, yargıya sığınması gösterebileceği belki de en naif tutumdur. Biz şikayet ettiğimiz kişilerin her hangi bir yere bağlı olup olmadığını göre karar vermeyiz. Şikayetçi olunanlar CHP Gençlik Kolları başkanının iddia ettiği gibi CHP gençlik kolları ise bu ayrıca manidardır. Neden adalete başvurdunuz açıklamasının da gerçekte bizleri baskı altına almak ya da bir dahaki sefere hakkınızı farklı yollarla arayın gibi yanlış bir fikri yerleştirmeye çalışmaktan başka bir anlamı olamaz. Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız da dahil hakkımızı yargı önünde arayacağız. Hukuka başvurmakta yanlış bir yan yoktur. Bir kimse hukuki yollara başvurduğunda, karşı taraf ifadeye çağırıldığında açıklama yapmak, ya yargıyı baskı altına almaya çalışmak ya da hukuk dışı bazı yollar salık vermektir. Biz örgüt değil teşkilatız, tutumumuz her zaman hukuktan yana olur."