AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması - Haberler
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AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin, "Gerginlik oluşturmak, kaos oluşturmak için siyasi cinayetlerden bahseden Kılıçdaroğlu, şimdi de devletimizin memurlarını tehdit ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin, "Gerginlik oluşturmak, kaos oluşturmak için siyasi cinayetlerden bahseden Kılıçdaroğlu, şimdi de devletimizin memurlarını tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Paralel bir devlet yapılanması ağzıyla konuşuyor. Tıpkı PKK'nın ve FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor. Biden'ın kendisine vermiş olduğu görevi ifa etmek için konuşuyor. 15 Temmuz'da bu millet, sizin 'dostlarınıza' geçit vermedi, yine vermeyecek." ifadelerini de kullandı.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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