AK Parti Kadın Kolları'ndan Cumhuriyet'in 98. yılına özel program

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet'i Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programı düzenleyecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması öngörülen "Bir Destandır Kadın" gösterimi, 28 Ekim Perşembe günü, ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda seyircilerle buluşacak.

Canlı orkestra eşliğinde seyircilere sunulacak gösterim, şiirler ve arşiv görüntüleriyle de desteklenecek.

"Destansı bir yolculuğa tanıklık edecekler"

Açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, programın ana temasının kuruluştan bugüne Cumhuriyet'i kuran öncü kadınlar ile yaşatan kadınları örnekleriyle birlikte yad etmek olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in kadın-erkek omuz omuza kazanıldığına dikkati çeken Keşir, "Bir Destandır Kadın programımızda İstiklal Mücadelesi sırasında kucağında evladıyla cepheye mermi taşıyan kadınlarla, günümüzde tarlada, parlamentoda, olimpiyat oyunlarında, okulda, iş yerinde, evde, tankların karşısında hayatın her alanında emekleriyle var olan kadınların aynı mücadeleci kadınlar olduğu mesajına odaklandık." değerlendirmesinde bulundu.

Keşir, Cumhuriyet'in 42 milyon kadının her birinin kazanımı olduğunu belirterek, programın da bu çerçevede şekillendiğini aktardı.

Siyaset, medya ve sanat camiasından da isimlerin programa katılacağını vurgulayan Keşir, "Davetimize icabet eden konuklarımız, Kara Fatmalarla başlayıp tanklara meydan okuyan kahraman kadınlara kadar destansı bir yolculuğa tanıklık edecekler." ifadesini kullandı.

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