AK Parti İzmir vites artırıyor

İZMİR (İHA) - AK Parti İzmir İl Başkanlığının, haftalık olağan yürütme ve yönetim kurulu toplantısının gündeminde; teşkilat çalışmaları ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde aldığı tepkiler vardı. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'deki yerel hizmet tablosunun kırmızı alarm verdiğini belirterek, "İzmir'in yerel hizmet sorunlarına tahammülü kalmadı. Bunu, CHP liderinin her İzmir programında aldığı tepkilerden de görüyoruz. Daha da vahimi hem suçlu hem güçlü olmaları" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının haftalık olağan yürütme ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde teşkilat çalışmaları, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde aldığı tepki vardı.

Başkan Sürekli, teşkilat çalışmalarının masaya yatırılarak karınca modeli ve eş zamanlı ziyaret programlarının yoğunlaştırılması kararının alındığı toplantıda, İzmir'in sokakları ve insanlarının SOS verdiğini söyledi.

Sürekli, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"İdeoloji siyasetiyle, İzmir halkının değerleri üzerinden gelebildikleri son noktadalar. 20 yıldır yönettikleri şehirde; trafikten, körfez kirliliğine kadar her alanda sözün bittiği yerdeler. Üstüne üstlük, yeni argümanları; kendi sorumlulukları için de vatandaşa devleti adres göstermek. CHP Liderinin Uzundere kentsel dönüşüm projesini soran vatandaşa; 'Gidin müteahhit bulun, devlete söyleyin' demesi; trafik sorununa tek çift plaka önerileri gibi gerçekçi değil ve ciddiyetten uzak. İlk etabını geçtiğimiz dönem teslim edebildikleri 5 etaplı proje ne gündemlerinde ne de umurlarında. İşten çıkarılan belediye işçisinin isyanı da aynı şekilde. Hizmet zafiyetleri ayrı dert; halka, işçiye bakışları ayrı dert; savunmaları ayrı dert. Tutumları ne siyaseten ne de muhalefet tanımıyla açıklanabilir."

"Son 6 ayda 62 bin kapı çaldık"

AK Parti İzmir'in yaptığı saha çalışmaları ile örnek gösterildiğini söyleyen İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, karınca modeli ve eş zamanlı ziyaret programları kapsamında son 6 ay içinde 62 bin kapı çaldıklarını belirtti. Sürekli, "Salgınla mücadelede ara vermek zorunda kalsak da binlerce aileyi, evi ziyaret ettik. Çok insana dokunduk, çok yara sardık, çok gönül aldık. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarımızın, ilçe teşkilatlarımızın eforları muhteşem. Tüm yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi daha da hızlanma zamanı; çünkü, halkımızın ilgiye ve hizmet gayesiyle yaklaşana ihtiyacı giderek büyüyor. Yaptığımız, sorumlusu olduğumuz işler ve hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerimizi artırmalıyız. Hangi hizmetin sorumlusu kim bilmeliler. Yerel hizmetin adresini şaşırtmak istiyorlar. Bu o kadar kolay değil. Bakanlarımız sıklıkla şehrimize geliyor. Yatırımlarımız hızla devam ediyor. İlçe ziyaretlerimizde yerinde inceliyor, takip ediyoruz. Merkezi idare; sen ben demeden, İzmir'in yararına her yatırımın önünü açıyor. Bunu, tüm anti propagandalara rağmen hemşerilerimize anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

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