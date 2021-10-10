AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Torbalı ve Buca'da vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Torbalı ve Buca'da vatandaşlarla bir araya geldi

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Politika
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Torbalı ve Buca'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in Torbalı ve Buca ilçelerinde esnafla buluştu, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet etti.

TORBALI, İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in Torbalı ve Buca ilçelerinde esnafla buluştu, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet etti.

Torbalı Ahmetli Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelen Kaya, ardından Buca Kozağaç'ta Yiğidolar Derneğini ziyaret etti.

Mustafa Kemal ve İnönü mahallelerinin muhtarlıklarında istişarelerde bulunan Kaya, Gediz Sevgi Yolu'nda esnafla görüştü.

Partisinin mahalle toplantısında katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, İzmirlilerin pek çok sorunu olduğunu ve bunların çözümünü beklediklerini kaydetti.

Vatandaşlarla her zaman bir arada olduklarını aktaran Kaya, "Biz Buca'dayız, Gediz'deyiz. CHP'li yöneticiler buraya neden gelemiyor? Çünkü gelirlerse burada toplanmayan çöpleri, süpürülmeyen yolları görecekler. Toplanmayan çöplerden dolayı Gediz Sevgi Yolu'nu saran pis kokuyu duyacaklar." dedi.

CHP'li yöneticilerin, İzmir'in sorunları karşısında gündem değiştirme çabasına girdiklerini savunan Kaya, şöyle dedi:

"İzmirli hemşehrilerimizin gerçek gündeminde trafik sorunu var, altyapısı olmayan bir şehrin yarattığı mağduriyet var, Körfez kirliliği var, artık dayanılmaz bir hal alan koku var, yollardaki devasa çukurlar var, toplanmayan çöpler var, CHP'nin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu var. CHP'nin gündeminde ise her zaman tutturdukları meşhur bir türkü var. Kendi beceriksizliklerini gizlemek için bir 'engelleme' türküsü tutturmuşlar gidiyorlar. Ancak İzmirli bunu yutmuyor. Ne engellenmiş bir açıklasınlar."

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
500 kişi içerisinden sadece eşini işe soktu! İYİ Partili ismin tepki çeken hareketi, teşkilatta toplu istifa getirdi

500 kişi içerisinden sadece eşini işe soktu! İYİ Partili ismin tepki çeken hareketi, teşkilatta toplu istifa getirdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Caner Erkin Serdar Aziz Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Torbalı ve Buca'da vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 16:46:31. #1.12#