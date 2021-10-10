AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Torbalı ve Buca'da vatandaşlarla bir araya geldi

TORBALI, İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in Torbalı ve Buca ilçelerinde esnafla buluştu, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet etti.

Torbalı Ahmetli Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelen Kaya, ardından Buca Kozağaç'ta Yiğidolar Derneğini ziyaret etti.

Mustafa Kemal ve İnönü mahallelerinin muhtarlıklarında istişarelerde bulunan Kaya, Gediz Sevgi Yolu'nda esnafla görüştü.

Partisinin mahalle toplantısında katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, İzmirlilerin pek çok sorunu olduğunu ve bunların çözümünü beklediklerini kaydetti.

Vatandaşlarla her zaman bir arada olduklarını aktaran Kaya, "Biz Buca'dayız, Gediz'deyiz. CHP'li yöneticiler buraya neden gelemiyor? Çünkü gelirlerse burada toplanmayan çöpleri, süpürülmeyen yolları görecekler. Toplanmayan çöplerden dolayı Gediz Sevgi Yolu'nu saran pis kokuyu duyacaklar." dedi.

CHP'li yöneticilerin, İzmir'in sorunları karşısında gündem değiştirme çabasına girdiklerini savunan Kaya, şöyle dedi:

"İzmirli hemşehrilerimizin gerçek gündeminde trafik sorunu var, altyapısı olmayan bir şehrin yarattığı mağduriyet var, Körfez kirliliği var, artık dayanılmaz bir hal alan koku var, yollardaki devasa çukurlar var, toplanmayan çöpler var, CHP'nin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu var. CHP'nin gündeminde ise her zaman tutturdukları meşhur bir türkü var. Kendi beceriksizliklerini gizlemek için bir 'engelleme' türküsü tutturmuşlar gidiyorlar. Ancak İzmirli bunu yutmuyor. Ne engellenmiş bir açıklasınlar."