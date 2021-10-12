AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan kruvaziyer açıklaması Açıklaması - Haberler
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AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan kruvaziyer açıklaması Açıklaması

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Politika
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan kruvaziyer açıklaması Açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 2022 ve 2023 yıllarında 32 kruvaziyerin İzmir'e gelmesinin kesinleştiğini, bu sayının daha da artırılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 2022 ve 2023 yıllarında 32 kruvaziyerin İzmir'e gelmesinin kesinleştiğini, bu sayının daha da artırılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahmut Atilla Kaya, İzmir Limanı'nda işletmesi bulunan esnafla bir araya geldi.

Milletvekili Kaya, burada yaptığı konuşmada, İzmir Limanı'na yanaşan her kruvaziyerin kente 1 milyon dolara yakın para bıraktığını belirtti.

Kruvaziyer turizmi için İzmir'in avantajlarını sonuna kadar kullanacaklarını vurgulayan Kaya, şöyle dedi:

"Bu gemiler geldiğinde, kruvaziyer turistlerin önemli bir kısmı kent merkezinde dolaşıyor. Bir kısmı ise düzenlenen günübirlik rehberli turlarla Efes'i, Meryem Ana'yı ve Bergama'yı ziyaret ediyor. Gastronomide Kordon'daki esnafımızı ve Urla'yı öne çıkartabiliriz. Alışveriş için Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak hazır. Bu gemiler esnaflarımıza ve şehrimize çok büyük bir ekonomik fayda sağlayacak."

Turizmin çeşitlendirilmesinde ve tüm yıla yayılmasında büyük öneme sahip kruvaziyer turizminde hedeflerin, İzmir'de geceleme yapılacak şekilde seferler organize edilmesi ve gemilerin kentte kalış sürelerinin uzatılması olduğunu ifade eden Kaya, "İzmir'e 2022 ve 2023 için 32 kruvaziyerin gelmesi kesinleşti. Costa Cruises ve Norwegian Cruise Line limanımızda ağırlayacağımız kruvaziyer şirketlerden sadece ikisi. Buna başka şirketler de eklenecek, bu rakam daha artacak" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de liman esnaflarıyla bir araya geldiğini kaydeden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger'in bu konuya olan hakimiyeti ve meseleyi sahiplenmesi oldukça önemli. Daha önce görev yaptığı illerde kruvaziyer turizmle ilgili birçok çalışmaya imza atmış olması ve konuyu gayet iyi bilmesi çok değerli. Valiliğimizin koordinasyonunda ve İZKA aracılığıyla tanıtım çalışmaları yapılması hususunda ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener ile de görüştük. İzmir'in kruvaziyer turizmindeki payını artırmak ve kentin tanıtımını yapmak amacıyla uluslararası fuar, sergi, konferans ve kongrelerde sıklıkla boy göstereceğiz. İzmir'imizin tanıtımını hep birlikte yapacağız." ???????

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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