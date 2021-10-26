AK Parti İl Başkanı Aydın: "CHP için Kürtler sadece oy pusulasından ibarettir"

DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, CHP için Kürtlerin sadece oy pusulasından ibaret olduğunu belirterek HDP'ye seslenip, "Kürtleri oy pusulasından başka bir şey olarak görmeyen, katliamcı CHP ve İstanbul'un papyonlu CHP'li başkanına, Kürtleri pazarlama densizlikleri ile yüzleşmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın yaptığı açıklamada, CHP'nin Kürtlere HDP kadar zarar verdiğini söyledi. Aydın, "Kürt gençlerini kirli emellerine kurban edenler, sözüm ona o gençleri o Kürtleri temsil eden eserlerin önünde, neşeyle gülerek eğlenerek pozlar verdiler. Çok uzak olmayan bir vakitte, Kürtlere, Kürtçeye, Kürtçe şarkılar söyleyen sanatçılara dünyayı dar etmek isteyenler, Kürtlerin acı hatıraları üzerinde halay teptiler. Diyarbakır Annelerinin çocuklarını dağa kaldıranlar, Nişantaşı'nda viski yudumlayarak Diyarbakır'daki ateşe alkış tutanlarla hafızadan, yüzleşmeden bahsettiler. Bu şahıslar en başta ve öncelikle kendileriyle yüzleşsinler. Diyarbakır'ın gençlerini neye ve niye kurban ettiklerinin utancıyla yüzleşsinler. Kurban verdiklerinin önünde, kimin adına sevinip, kimin adına halay çektiklerinin arsızlığıyla yüzleşsinler. Kürtleri oy pusulasından başka bir şey olarak görmeyen, katliamcı CHP ve İstanbul'un papyonlu CHP'li başkanına Kürtleri pazarlama densizliği ile yüzleşsinler. Faili meçhuller ve köy boşaltmaları dönemlerinin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in sergiye gönderdiği ve faili meçhulleri temsil eden tabutların önüne bırakılan çelenginin utancıyla yüzleşsinler. Hendek olaylarıyla hayatları zindan edilen, evinden barkından olan gariban Kürtlerin gözyaşlarıyla yüzleşsinler. Ahmet Kaya için bir gazetede 'vayy şerefsiz' manşetini atanlarla, Diyarbakır'da halay tepinmenin ezikliği ile yüzleşsinler" diye konuştu.

"AK Parti bu istismarlara izin vermeyecektir"

Bölge insanını istismar eden zihniyetleri kınadıklarını dile getiren Aydın, AK Partinin bu istismara izin vermeyeceğini söyledi. Aydın, "Bu vesile ile, Kürtleri istismar eden, Kürtçeyi istismar eden, Kürtlerin kanını küresel güçlere pazarlayan, Kürtleri sadece bir oy pusulası olarak görenlerle iş tutan herkesi kınıyor ve lanetliyoruz. Bizler Ak Parti kadroları olarak; Kürtlerin ve Kürtçe'nin bu kişiler tarafından daha fazla istismar edilmelerine asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

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