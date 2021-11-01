AK Parti'li Turan'dan Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili açıklama

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine yönelik eleştirilere cevap verdi. Turan, "Görüşmenin kısa veya uzun olması övünülecek veya yerilecek bir konu değil. Mesele görüşmenin 20 veya 60 dakika olması değil, ne konuşulduğudur" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Muhalefetin görüşme ilgili eleştirilerine cevap veren Turan, Türkiye'nin, diplomasiye, diğer ülkelerle güçlü ilişkilere, diyaloga önem veren bir ülke olduğunu belirtti.

Turan, görüşmenin içeriğine ilişkin de, "Biden'la yapılan görüşmede de F-16 tedariki, Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz ve ekonomik ilişkiler gibi konuların değerlendirildiği görülüyor. Görüşme gayet olumlu da geçti. ABD ile sorun alanlarımızın azalmasını tabii ki istiyoruz. Umarız; ABD başta olmak üzere tüm ülkelerle müttefiklik ruhuna uygun olarak ilişkilerimiz güçlenmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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