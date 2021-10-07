AK Parti Grup Başkanvekili: 'Parlamenter sistemi savunan partilerin ortak özelliği milletimize güvenmedikleri şeklinde tezahür ediyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili: "Parlamenter sistemi savunan partilerin ortak özelliği milletimize güvenmedikleri şeklinde tezahür ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Grup Başkanvekili:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi hep beraber savunan partilerin ortak özelliği milletimize güvenmedikleri şeklinde tezahür ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi hep beraber savunan partilerin ortak özelliği milletimize güvenmedikleri şeklinde tezahür ediyor. Milletimizin elinde olan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, CHP milletvekillerinin Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin hidroelektrik santrali (HES) sebebiyle olduğunu beyan ettiklerini hatırlatarak, CHP milletvekillerinin özür dilemesini beklediğini belirtti. Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Çankırı'nın Kızlaryolu Barajı'nın hayali bir baraj olduğunu iddia ettiğini kaydederek, "Yıllık 160 milyon TL katma değer üretecek, gerçekten çiftçimizin yüzünü güldürecek bir baraj. Alnı zamanda Çankırı'nın içme suyu ihtiyaç halinde katkı verebilecek baraj. Yolları, tünelleri yapılmıştı, her türlü çalışma devam ediyor. Anlaşılıyor ki, milletvekilleri grup başkanvekillerine, grup başkanvekilleri de genel başkanlarına yalan söylüyorlar. CHP'de bir yalan rüzgarı kuvvetli bir şekilde esiyor. Baştan aşağı yalan olmuşlar" dedi.

Parlamenter sistemi kendi aralarında makam dağıtmaya dönük, kendileri için istediklerini belirten Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi isteyen partiler, millete güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Parlamenter sistemi hep beraber savunan partilerin ortak özelliği milletimize güvenmedikleri şeklinde tezahür ediyor. Milletimizin elinde olan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar. Bunu bir türlü hazmedememişler, doğrudan demokrasiye alışamamışlar" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Son anketten ezber bozan sonuçlar! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı

 İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına AK Parti'den tepki: Hukuka aykırı

İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına AK Parti'den tepki: Hukuka aykırı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Kim Min-jae Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Grup Başkanvekili: 'Parlamenter sistemi savunan partilerin ortak özelliği milletimize güvenmedikleri şeklinde tezahür ediyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:16:13. #1.17#