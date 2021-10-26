AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP'ye Irak ve Suriye tezkeresi tepkisi Açıklaması - Haberler
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP'ye Irak ve Suriye tezkeresi tepkisi Açıklaması

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP'ye Irak ve Suriye tezkeresi tepkisi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin, Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasıyla ilgili, "HDP, 'Tezkereye hayır deyin.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin, Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasıyla ilgili, "HDP, 'Tezkereye hayır deyin.' çağrısı yaparken bir de baktık ki CHP, tezkereye 'hayır' diyeceğini açıkladı. Şapka düştü, kel göründü." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından, CHP'nin, Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasına ilişkin tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, "Ne demişti PKK elebaşı, 'CHP, HDP'ye muhtaç.' HDP, 'Tezkereye hayır deyin.' çağrısı yaparken bir de baktık ki CHP, tezkereye 'hayır' diyeceğini açıkladı. Şapka düştü, kel göründü. İşte CHP'nin ittifakının bileşenleri." ifadelerini kullandı.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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