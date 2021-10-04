AK Parti'li Akbaşoğlu: 'Demokratik devrimlerle Türkiye'de her sorunu aştık' - Haberler
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AK Parti'li Akbaşoğlu: "Demokratik devrimlerle Türkiye'de her sorunu aştık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Akbaşoğlu:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Biz demokratik devrimlerle Türkiye'de her sorunu aştık. Türkiye'de hiçbir etnik sorun bulunmamaktadır.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Biz demokratik devrimlerle Türkiye'de her sorunu aştık. Türkiye'de hiçbir etnik sorun bulunmamaktadır. Türkiye'de bir terör sorunu vardır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, bu hafta Meclis gündeminde Paris İklim Anlaşması ve iki adet nükleer enerji ile ilgili anlaşma ve Deprem Araştırma Komisyonu'nun raporunu görüşeceklerini belirtti.

Saadet Partisi İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'e herkesin saygı gösterdiğini söyleyen Akbaşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı konusunda ortaya koyduğu kararlılığın harekatın başarılı olmasını sağladığını ifade etti. Akbaşoğlu taziyelerini iletti.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun HDP tutum belgesine yönelik olarak değerli buldukları açıklamasını ve HDP ile görüşebileceğini söylemesine ilişkin, "Bu senaryo ortaya konmuş. Kendilerine millet ittifakı denilen ittifak bileşenleri kendilerine üst akılla verilen görevleri harfiyen ifa etmeye çalışıyor. CHP'nin liderinin daha önce sözde ' Kürt sorunu vardır' sözüyle zaten HDP'nin açıklayacağı tutum belgesinin zeminini oluşturduğu görülüyor. Bu bir paslaşma sonucunda belirli bir hedefe götürülmek istenen neticelerin kendi içindeki görev dağılımı olarak görülmelidir. Hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin kendi görevlerine dönük beyanlarını görüyoruz. Biz demokratik devrimlerle Türkiye'de her sorunu aştık. Türkiye'de hiçbir etnik sorun bulunmamaktadır. Türkiye'de bir terör sorunu vardır. Bunun da üstesinden AK Parti gelecektir. 'Kürt sorunu vardır' diyenler Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir" dedi.

Akşener'in "Başbakan olacağım" sözleri ile ilgili Akbaşoğlu, "Birisi Cumhurbaşkanı, birisi Başbakan olacağım diyor, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve Bakanlık isterim diyor. Ulufe dağıtacakları adına Güçlendirilmiş veya İyileştirilmiş Parlamenter diyerek zayıf olduğunu ikrar ettikleri bir sistemi canlandırmak istiyorlar. Parlamenter sistemi millet için değil, kendileri için istiyorlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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