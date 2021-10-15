AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Gözgeç, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı Açıklaması

BURSA (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Türkiye'de tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 50'sini kadınların gerçekleştirdiğini belirterek, "Tohumdan hasada, tarladan sofraya tarımsal üretimin her aşamasında kadın çiftçilerimizin alın teri, emeği var." ifadesini kullandı.

Gözgeç, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kalkınmasında ekonominin büyümesinde, tarladan sofraya üretimin her aşamasında kadın çiftçilerin emeği olduğunu vurguladı.

Tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında kadınların rolünün çok büyük olduğuna dikkati çeken Gözgeç, "Türkiye'de tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 50'sini kadınlarımız gerçekleştiriyor. Tohumdan hasada, tarladan sofraya tarımsal üretimin her aşamasında kadın çiftçilerimizin alın teri, emeği var. Bir çiftçi kızı olarak biliyorum ki Anadolu kadını, sırtında bebeği, elinde çapasıyla daima toprakla hemhal olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın yatırımcımızın projesine 2 milyar lira hibe sağladık"

Kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık sağladıklarını ifade eden Gözgeç, şunları kaydetti:

"Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, kadınlarımızın projelerine ilave puan vererek öne çıkmasını sağlıyoruz. Kırsal kalkınma desteklerinin önemli bir ayağı olan IPARD Programı'nda bugüne kadar 3 bin 119 kadın yatırımcımızın projesine 2 milyar lira hibe sağladık. Bu hibelerle kadınlarımızın kırsalda 4 milyar lira yatırım yapmasının önünü açtık. Genç Çiftçi Projesi'nde kadın girişimci sayımız yüzde 60. Bu kapsamda, 29 bin projeye 864 milyon lira hibe desteği verdik. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul ve üniversite mezunu çiftçilerimize hibe ödemesi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tarım sigortası yaptıran kadın çiftçimize poliçe bedelinden indirim yapıyor, ürününü ve üretimini garanti altına almasına destek oluyoruz. Bu destekler, artarak devam edecek."

Gözgeç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kadının kırsal alanda örgütlenmesinin artırılması amacıyla kooperatifçilik alanında 86 binin üzerinde kadın çiftçiye eğitimler verildiğini hatırlatarak, 81 ilde bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipekböcekçiliğine kadar birçok tarımsal konuda eğitimler düzenlendiğini, "Kız Kardeşim Projesi"yle de kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere finansal okuryazarlık, gıda güvenliği, lojistik, ürün sunumu, pazarlama teknikleri gibi konularda eğitim verilmeye devam edildiğini anlattı.

Kadının alın terinin toprak için bereket kaynağı olduğunu vurgulayan Gözgeç, "Kadın çiftçilerimiz, evde çocuğunu, tarlada sebzesini büyütüyor. Onların tarıma, aile ve ülke ekonomisine maddi ve manevi katkıları paha biçilemez. Bu duygularla tarlasında ve bahçesinde gece gündüz demeden, alın teri, emek ve fedakarlıkla ailesine ve ülkemize üretimle destek veren, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, eli toprak kokan çalışkan kadınlarımızın Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, hasatlarının bol, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.