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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de kadınlara hitap etti Açıklaması

AA / Ömer Ürer - Haberler | Politika
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de kadınlara hitap etti Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Tabii ki de kadınlarımız evlerinde bir üretici ama biz istiyoruz ki Türkiye ekonomisine katma değer katsın.

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Tabii ki de kadınlarımız evlerinde bir üretici ama biz istiyoruz ki Türkiye ekonomisine katma değer katsın. 'Büyük Türkiye' hayali gerçekleşecekse mutlaka 84 milyon kadın ve erkek omuz omuza olacak. Anadolu kadınının gücüne inanıyorum." dedi.

Keşir, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda - 81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliği kapsamında Düzce Kongre ve Kültür Merkezi'nde, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Girişimci kadınların hikayelerini, sorun ve taleplerini dinleyen Keşir, yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın emeğini güçlendirmeye yönelik pek çok uygulamayı hayata geçirdiğini söyledi.

Keşir, 81 ili dolaştıklarını, Düzce'nin 30'ncu durakları olduğunu aktararak, "Ailesi, çocukları ve kendisi için hayalleri olan kadınlar için buradayız. AK Parti hükümeti döneminde geçtiğimiz 19 yılda farklı devlet kurumlarının kadınların üretime katılmasıyla ilgili pek çok destek var. Bu desteklerin bir kısmından haber dar olsak da pek çok destekten haber dar değiliz. Bugün bu konularla ilgili kurumların sorumluları bizleri konuyla ilgili aydınlatacak." diye konuştu.

Kadınların girişimci, iş veren veya bir meslek sahibi olarak üretime katılmalarını istediklerinin altını çizen Keşir, şunları kaydetti:

"Tabii ki de kadınlarımız evlerinde bir üretici ama biz istiyoruz ki Türkiye ekonomisine katma değer katsın. 'Büyük Türkiye' hayali gerçekleşecekse mutlaka 84 milyon kadın ve erkek omuz omuza olacak. Buradan yeni fikirler çıkacağını düşünüyorum. Anadolu kadının gücüne inanıyorum. Çevremizde, 'Bir fırsat gelse de bir şeyler yapsam.' diye düşünen çok fazla kadın var. Bugün buradaki kadınların bir kaçının 'Evet, ben de bir şeyler yapabilirim.' demesini istiyoruz. Bu çalışmaya 81 ilde başladık. Diğer 29 ilde katma değer çalışmalarımız devam ediyor. İnanıyorum ki Düzce'den de katma değer üreten projeler çıkacak ve Türkiye ile Düzce ekonomisine değer katacak."

Programa, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, kurum müdürleri ile girişimci kadınlar katıldı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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