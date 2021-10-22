AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Sivas'ta öğrencilerle buluştu

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü"ndeki öğrenci yurdunu ziyaret etti.

Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde bulunan yurtta öğrencilerin taleplerini dinledi.

Yurtta kalan hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Fatma Şeyma Nur Reçber, Yıldırım'ı karşısında görünce telefonla Amasya'nın İlyas köyünde yaşayan babası Osman Reçber'i (43) aradı. Reçber, babası ile Yıldırım'ı bir süre telefonda görüştürdü.

Osman Reçber, oğlunun kaldığı Ordu Ünye'de bulunan erkek yurdundaki şartların Sivas'taki kız yurduna oranla zayıf olduğunu belirterek Yıldırım'dan yardım istedi.

Bunun üzerine "Ne yapalım oğlunu da buraya mı aldıralım." diyerek Reçber'e şaka yapan Yıldırım, Ünye'deki yurdun iyileştirilmesi hususunda konunun takipçisi olacağını söyledi.

Öğrencilerle sohbet eden Yıldırım fotoğraf çektirdi.