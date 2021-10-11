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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Bayburt'ta açılışlar yaptı

AA / Gazi Nogay - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Bayburt'ta açılışlar yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin 20 yıllık hedefinin, 21. yüzyılın lider ülkesi haline gelmek olduğunu söyledi.

BAYBURT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin 20 yıllık hedefinin, 21. yüzyılın lider ülkesi haline gelmek olduğunu söyledi.

Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın öncülüğünü yaptığı, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığınca yürütülen "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Bayburt'ta yapımı tamamlanan, Zahit Mahallesi'ndeki Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, iki yıldır devam eden proje kapsamında 44. okulun açılışını yaptıklarını, 11 okulun inşaatının devam ettiğini, kalan okulların da en kısa sürede yapılması için hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Eğitimin önemine değinen Yıldırım, "İşte bu anaokulu ülkemizi geleceğe taşıyacak, muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak yavrularımızı yetiştirecek en güzel mekanlardan birisidir. Vesile olanlardan, yapımını üstlenen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bayburt'a yapılan yatırımları anlatan Yıldırım, "2002 yılında Bayburt'ta hızlı internet yoktu. Bugün 71 bin 500 abonesi var. Sadece 230 kilometre fiber hattı vardı, bugün 1300 kilometre fiber hattı var. Bayburt sıcak asfaltı bilmiyordu, bölünmüş yol hak getire... Bayburt'un ne Trabzon'a, ne Erzurum'a, ne Gümüşhane'ye yol altyapısı yeterli bir şekilde yoktur. Yapımı hızla devam eden tünellerle bunu da çözüyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Gümüşhane ve Bayburt'un ortak kullanacağı havaalanının da gelecek yıl hizmete açılacağını belirtti.

Türkiye'nin son 20 yılda büyüyerek geliştiğini dile getiren Yıldırım, "Ülkemizin 20 yıllık hedefi, 21. yüzyılın lider ülkesi olmak. Bunun için iddia sahibi olmanız lazım, bunun için hedefleriniz olması lazım. Son 20 yılda elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye yollarla donattık, yolları böldük, hayatları birleştirdik. Hava yolunu, halkın yolu haline getirdik." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, açılış töreninin ardından anaokulundaki bazı sınıfları gezerek, çocuklara hediyeler verdi.

Yıldırım, okulun bahçesine fidan da dikti.

Daha sonra Hacı Kıyasi Şentürk Camisi'nin açılış törenine katılan Yıldırım, buradaki konuşmasında, Kıyasi Şentürk'e rahmet diledi ve onun adına cami yaptıran aile fertlerine teşekkür etti.

Törende, eğitim ve spor kompleksi ile 2 anaokulu daha yaptıracak olan hayırsever iş insanı Abdurrahman Şentürk ile Vali Cüneyt Epcim arasında protokol yapıldı. Binali Yıldırım da protokole şahitlik etti.

Açılışın ardından camide namaz kılan Yıldırım, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri
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