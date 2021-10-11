AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Bayburt'ta vatandaşlara hitap etti Açıklaması

BAYBURT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bugünlerde Türkiye'ye zerre miskal hiçbir hayrı dokunmamış, sürekli darbelerden, vesayetlerden medet umarak iktidar hayali kuran bazı muhalif kesimler zannediyorlar ki millet iradesi onlardan yana karar verecek. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz kimin doğru yaptığını, kimin yapmadığını en güzel bilen millettir. Biz 20 yıldır bunu gördük." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yıldırım, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret ederek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Valilik önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Yıldırım, AK Parti hükümetleri döneminde Bayburt'a yapılan hizmetleri anlattı.

Bayburtluların mert, bayrağını, toprağını ve milletini seven insanlar olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bayburt her zaman bizim yüzümüzü ak etti. Referandumda Türkiye birincisi oldu. Başkanlık sisteminin değiştirilmesinde yüzde 81,7 ile Türkiye birincisi Bayburt oldu. Bu sisteme şaşı bakanlar, bu sistemin değişmesini isteyenler önce gelip Bayburt'a sorsun." diye konuştu.

Türk milletinin feraset sahibi olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugünlerde Türkiye'ye zerre miskal hiçbir hayrı dokunmamış, sürekli darbelerden, vesayetlerden medet umarak iktidar hayali kuran bazı muhalif kesimler zannediyorlar ki millet iradesi onlardan yana karar verecek. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz kimin doğru yaptığını, kimin yapmadığını en güzel bilen millettir. Biz 20 yıldır bunu gördük. En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekilliği seçiminde Bayburt birinciliği kimseye bırakmadı. Allah hepinizden razı olsun. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi bozanlara fırsat vermesin."

Tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini, Türkiye'nin bu süreçte başarılı bir sınav verdiğini vurgulayan Yıldırım, "Bir buçuk senedir bir küçük mikrop, bütün dünyayı dize getirdi ve biz bu mikropla, koronayla mücadelede hamdolsun birçok gelişmiş ülkeyi de geride bıraktık hatta başka ülkelere de destek verdik. 150'den fazla ülkeye sağlık desteği verdik. Bir zamanlar şehir hastanelerine rant diyenler, lüzumsuz görenler bu salgında mahcup oldular. Şehir hastaneleri hayat kurtardı. İşte bu vizyondur, bu ileri görüşlülüktür. Bunu yapan da sizin liderinizdir, AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 2023 vizyonu için emin adımlarla ilerlediklerini belirterek "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik ama bir şeye dikkat ettik, dedik ki 'yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Bunun için amansız mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Yıldırım'a ziyaretlerinde eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da eşlik etti.