AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, büyükelçilerin açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, hukuksal kalıba sığmayan, diplomatik teamüllere aykırı açıklamalarıyla sorun üreten elçilerin, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayeti teyit etmelerinin müspet olduğunu ifade etti.

Yazıcı, sosyal medya hesabından, ABD ve diğer büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet edeceklerine dair açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Hukuksal kalıba sığmayan, diplomatik teamüllere aykırı açıklamalarıyla sorun üreten elçilerin, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayeti teyit etmeleri müspettir. Unutulmamalıdır ki içişlerimize müdahale nitelikli her girişim bağımsızlığın gerekli kıldığı davranışa muhatap olur."