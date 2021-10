AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Balıkesir İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Yapılan çalışmalarla birlikte aslında ülkemizde insan hakları noktasında inanılmaz başarılar, 20 yıllık iktidarımızda sessiz devrimler yaptığımızı ve bu sessiz devrimlerle birlikte insanların yaşam kalitesini ne kadar yükselttiğimizi bir kez daha görüyoruz. Sorun yok mu? Elbette ki var, sıkıntılar var ama bunları çözecek irade de yine bizde var." dedi.

Usta, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, tüm hizmetlerde merkeze insanı aldıklarını, insana yatırım yapmanın aslında en büyük değer olduğunu belirtti.

Gittikleri her yerde, attıkları her adımda yaptıkları hizmetlerden duyulan memnuniyeti görmekten gurur duyduklarını dile getiren Usta, "Değişen dünya şartlarıyla, ihtiyaçlarla birlikte biz de sürekli kendimizi değiştirmek ve geliştirmek çabası içindeyiz. Bu vesileyle bölge toplantılarımızda 'İnsan haklarıyla ilgili, daha iyisini nasıl yapabiliriz? Ne tür çalışmalar yaparak insan hakları politikamızı geliştirebiliriz?' Dokunduğumuz her insanımızın mutluluğuna da üzüntüsüne de ortak olarak, daha iyisini yapma çabası içindeyiz." diye konuştu.

Usta, 2023 hedeflerine yürürken yapacakları tüm çalışmalarda insan haklarına dayalı ve insanı merkeze alan, genciyle yaşlısıyla bu ülke için çalışan herkesle omuz omuza yürümek istediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Teşkilat olarak, sadece ülkemiz için değil, aslında dünya insanlığı için bir umut haline gelmiş durumdayız. Bütün dünyanın gözünün önünde cereyan eden, onca insanın katledildiği, savaşın yaşandığı bölgemizde biz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde müreffeh bir Türkiye oluşturmayı başardık. Bunu, güçlü bir liderle, teşkilatla başardık. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bütün insanlığın umudu ve bütün insanlık için de görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz."

Bütün insanlık için savaşların bittiği, mazlumların sesinin duyulduğu, güçlü olanın değil haklı olanın güçlü olduğu bir düzenin kurulması için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Usta, "Bizimle birlikte yol yürüyen, bize oy veren veya vermeyen hiç fark etmez biz herkese hizmet etmekle yükümlüyüz. Bu anlayışla hareket ediyoruz ve bu hizmet anlayışımızla da inşallah 2023'te yolumuza devam etmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cezaevleriyle ilgili şikayetlerin bir kısmının asılsız olduğunu ortaya çıkarıyoruz"

Bir gazetecinin, cezaevlerinin kalabalık olduğunu belirterek değerlendirmesini sorması üzerine Usta, şunları kaydetti:

"Cezaevleriyle ilgili birtakım sıkıntılar geliyor. Şundan emin olun ki oradaki mahkumların her birinin haklarının korunması için çok ciddi bir çaba içindeyiz. Heyetlerimizin oraları da ziyaret etmelerini önemsiyoruz ve ziyaretler yapıyorlar. Oradan gelen sıkıntılar varsa onları da çözmek için uğraşıyoruz. Asıl meselemiz, temel insani ihtiyaçların sağlık, yeme, barınma ile ilgili olarak sorunların giderilmesi. Bunun için ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bunları çözüyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız yok aslında. Bu şikayetlerin pek çoğunu hem meclisteki komisyonumuz inceliyor hem biz genel merkezimizde inceliyoruz. Cezaevleriyle ilgili şikayetlerin bir kısmının asılsız olduğunu ortaya çıkarıyoruz."

Şikayetler geldiğinde gerekli inceleme ve geri dönüşlerin yapıldığını dile getiren Usta, "Geri dönüşler, kontroller yapıldığında cezaevleriyle ilgili ihbarların, yazılan şikayetlerin çoğunun aslında asılsız olduğunu, sadece bunun üzerinden birtakım algı kampanyalarının yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Eksikleri de görüyoruz. Tespitlerimizi yapıp bunları da hızlıca düzeltiyoruz. Temel hedef, insanların cezaevine girmemesi aslında. Yasalara uymak, hukuku kollayarak, gözeterek, insanların cezaevine girmemeleri noktasında bir çaba göstermeliyiz." dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığındaki programı öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesine giden Usta, daha sonra da esnafı ziyaret etti.