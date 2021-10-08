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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de konuştu Açıklaması

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na ilişkin "Şimdi bizim ana muhalefet lideri de söylüyor.

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na ilişkin "Şimdi bizim ana muhalefet lideri de söylüyor. Kimse 'Arkasında ne var?' diye dikkat etmediği için o da bunu süslü bir kelamla 'yerel yönetimler özerklik şartları' diye yutturarak geziniyor ortada." dedi.

Özhaseki, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkede fitne odaklarının bir türlü bitmediğini söyledi. PKK gibi bir belaları olduğunu, bunların şımararak 2014-2015'lerde çukur kazıp "Biz bu ülkede federasyon istiyoruz, ayrı ülke istiyoruz." diyecek kadar ileri gittiklerini hatırlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"'Kurtarılmış bölge, buraya TC giremez.' gibi çok kötü sözlerle orada kendilerine has bir bağımsızlık ilanına kadar gittiler. O günleri hiç unutmadık. Şimdi de müttefikleriyle beraber şu sözleri çok söylüyorlar, lütfen kulak kabartın, 'Yerel yönetim özerklik şartlarını tanıyın.' diyorlar hükümete dönüp. Yerel yönetimler özerklik şartları, Avrupa Birliği'nin bize dayattığı bir şart, zincir içerisinde bir nokta. Ne var içerisinde? Belediyelerin merkezi idarelerden koparılması var, mali özerklik var, yurt dışı ile temas var, vergi toplayabilme özgürlüğü de var içerisinde. İstedikleri yerlerle iş birliğine geçebilme, oylama ile istediği ortamlara doğru bu ülkeyi götürebilmek var."

"Böyle bir işe tevessül etmelerine mani olmamız lazım"

Türkiye'nin o şartlardan 7-8 tanesine şerh koyarak yerel yönetimleri güçlendirme noktasında adımlar attığını belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"7-8 maddede şerhimiz hala duruyor bizim. O da, bu ülkeyi bölecek, parçalayacak bir noktaya götürmesini biz asla istemiyoruz ama ne yazık ki bunu şimdi bizim ana muhalefet lideri de söylüyor. Kimse 'Arkasında ne var?' diye dikkat etmediği için o da bunu süslü bir kelamla 'yerel yönetimler özerklik şartları' diye yutturarak geziniyor ortada ama bunun maddelerini tek tek yazacağım ve anlatacağım önümüzdeki günlerde. Böyle bir işe tevessül etmelerine de kesinlikle mani olmamız lazım. Silahla elde edemediklerini, evlatlarımızı şehit ederek yapamadıklarını şimdi güya 'Avrupa Birliği yolunda' diyerek 'özgürlük' fikri adı altında hepimize yutturmaya çalışıyorlar. Biz biliyoruz ki ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurulmak isteniyor. O terör devleti, lanet bir devlet olacak ve başımıza bela olacak. İsrail ve ABD'nin uşaklığını yapacaktır. Biz buna mani olmalıyız."

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise bugünlerin kendileri gibi sivil toplumu kuruluşlarının en özel günleri olduğunu dile getirdi. 2020'nin başından bu yana salgınla iç içe olan bir dönemi geçirdiklerini belirten Aydın, özellikle ekonomi alanında olmak üzere zorlu ve sıkıntılı bir süreci yavaş yavaş geride bıraktıklarını anlattı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve hükümetin almış olduğu tedbirlerle sanayi alanında bir gün dahi durmadan üretime devam ettiğini vurgulayan Aydın, gelişmiş ekonomilere bakıldığında başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği'nin gelişmiş ekonomilerinin her birinde büyük daralmalar yaşarken Türkiye'nin parmak ısırtacak işlere imza attığını kaydetti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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