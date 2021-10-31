AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Kahramanmaraş Teknokent ziyaretinde konuştu Açıklaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye'nin bir sıçrama döneminde olduğunu belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda bu dönemde Türkiye'nin sadece siyasal olarak değil teknolojik olarak da sıçrama yaptığını göreceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programlara katılmak üzere kente gelen İleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokent'i ziyaret etti.

İleri, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın edebiyat ve kültürel yönleriyle öne çıkan bir şehir olmasının yanında teknoloji alanında da çok ciddi bir atılım içinde olduğunu söyledi.

AK Parti Bilgi ve İletişim Başkanlığının yaklaşık 6 ay önce kurulduğunu hatırlatan İleri, amaçlarının partinin kendi içindeki teknolojinin yönetimini yapmanın da ötesinde Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde teknolojinin siyasetini yapmak, nabzını tutmak, akademiyi dinlemek ve AK Parti'nin burada hayata geçirmek istediği dijital dönüşüm sürecini onlara aktarmak olduğunu ifade etti.

Başkanlığın aktiviteleri doğrultusunda tüm şehirleri dolaştıklarını aktaran İleri, şöyle konuştu:

"Bu programları yaparken de ilgili kentin Teknokenti'ni, üniversitelerini, bilim merkezlerini ziyaret ediyoruz. Sevinerek görüyoruz ki Anadolu'nun birçok yerinde kıpırdama var. Tabiri caizse cin şişeden çıkmış durumda. Gençlerimiz, hocalarımız bu konuda çok heyecanlı ve etkin çalışmalar ortaya koymuş durumda. Teknofest kuşağı dediğimiz şey aslında bir gerçek. Türkiye'nin genel gidişatına baktığımızda hakikaten bir sıçrama dönemindeyiz. Geriye dönüp baktığımızda bu dönemde Türkiye'nin sadece siyasal olarak değil teknolojik olarak da sıçrama yaptığını göreceğiz. Ben buna inanıyorum."

İleri, yaşanan gelişmelerin girişimci devlet modeliyle olduğuna işaret ederek, Türkiye'de devletin dijital dönüşüm, girişim ve akademi alandaki çalışmaların önünü açıcı hamleler yaptığını dile getirdi.

Gezdikleri şehirlerde başarılı projeler ve ihracata başlamış örnekler gördüklerine değinen İleri, "Bu teşvikler devlet eliyle veriliyor ve bunun meyvesini alıyoruz. Her ülkenin inovasyon ve girişimcilik yönünden kendini geliştirmesi gereken noktalar oluyor. ABD, Çin veya İsrail modeli farklıdır. Türkiye modelinde devletin biraz daha ön planda olmasıyla harekete geçmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda sektörde konuşmalar yapılırken, bu işler devlet eliyle olmaz deniliyordu ama bu sistem bir tohumu toprağa attı. Her teşvik geri dönmedi ama Türkiye'de bununla ilgili çok güzel bir gelişme var." diye konuştu.

İleri ve beraberindekiler konuşmanın ardından Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmalar ziyaret etti.

7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı'nı da ziyaret eden İleri, daha sonra "Net Konuşalım" programına katıldı.

Ziyarete, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililer de eşlik etti.

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